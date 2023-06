Roy Paci annuncia la sua assenza nel nuovo spettacolo su Fred Buscaglione del Teatro Stabile di Torino

Avviso importante a tutto il mio affezionato pubblico: nelle prossime date invernali a Torino dello spettacolo su Fred Buscaglione IO NON CI SARÒ.

E non ci saranno nemmeno Roberto Didier Jimmi e Paolo ovvero i musicisti fuoriclasse della mia favolosa band con tutti i preziosi arrangiamenti e la colonna sonora creati apposta per la piéce teatrale.

Anzi, mi stupisce tantissimo che il rispettabile Teatro Stabile Torino (l’unico a riproporlo) possa aver programmato uno show che non sarà per niente lo stesso del primo e applauditissimo tour con il quale, con non pochi sold out in tutt’Italia, abbiamo portato in scena la figura del grande Fred che da sempre rappresenta un faro del mio percorso musicale e che, con grande rispetto e zero commoditizzazione, ho da trent’anni a questa parte dignitosamente celebrato.

In compenso, a tutti gli altri teatri italiani ed internazionali, promoter e aficionados che mi hanno richiesto a gran voce di ritornare sul palcoscenico con la vita di Buscaglione, chiedo di trepidare perchè stiamo preparando un nuovo spettacolo che sarà ancora più coinvolgente e con tanta più musica suonata e soprattutto cantata. “Quando esiste l’argomento lo sapete so rischiar” diceva il mitico e quindi abbiamo messo su una nuova compagnia fatta di attori e tecnici meravigliosi, ci saranno delle incursioni a sorpresa in ogni città, un disco celebrativo in arrivo con super ospiti speciali e tanti amici di Fred che ci verranno a trovare.

Sarà un grande spettacolo con una regia eccezionale che vi svelerò a tempo debito.

Ma soprattutto col tempo in levare: quello dello swing irraggiungibile di Fred!

Stay tuned

Roy Paci (FB, 8 giugno 2023)