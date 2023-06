Carsten Meyer, aka Erobique, con il nuovo singolo «Salut les copines!»

1 Minuto

Quando si dice: essere un artista a 360°. Definizione migliore non potrebbe esistere per Erobique, alter ego di Carsten Meyer, tastierista, producer, sperimentatore e ottimo disegnatore tedesco.

È in arrivo il suo nuovo album No.2 e nel mentre è uscito anche il singolo numero due Salut les copines!, un brano che sembra urlare “vacanze e mare” grazie al sound “ancorato” al yacht soul e soft rock anni ’70/’80.



L’uscita del brano è accompagnata da un videoclip interamente disegnato da Erobique stesso (ecco che esce l’artista a tutto tondo!) in cui appaiono i due protagonisti in bicicletta: Carsten e Luis Baltes, cantante e rapper tedesco che però su questo brano canta in francese.

Dopo collaborazioni che vanno dall’elettronica (con DJ Koze e Cosmic Dj sotto il nome International Pony), al jazz (Hamburg Spinners), fino a questa recente incarnazione disco-pop, Erobique si conferma un artista eclettico e versatile.

Se Salut les copines! è un invito a salpare, siamo pronti a prendere il largo appena esce il disco per intero. (Adaja Inira)

