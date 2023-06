«Di vinile e altre storie», il nuovo saggio di Nicola Iuppariello

2 Minuti

Dopo il suo primo romanzo uscito nel 2022 dal titolo Napoli 2122 e a oltre dieci anni da Il vinile al tempo dell’iPod, Nicola Iuppariello – ideatore di DiscoDays, la rinomata fiera del disco e della musica a Napoli e del docufilm “Vinilici. Perché il vinile ama la musica” – torna a deliziare gli amanti della musica con un nuovo libro intitolato Di vinile e altre storie.

L’autore napoletano si concentra nuovamente sul mondo del vinile, contestualizzandolo nel mercato e nella società contemporanea.

Iuppariello riprende alcuni dei temi amati e approfondisce numerosi aspetti inediti. Nel libro, l’autore affronta diversi interrogativi: quale ruolo hanno avuto i giovani e i social media nella rinascita del vinile?Quanto è rilevante il ritorno del vinile sul mercato musicale? Qual è il significato del disco in vinile nel secondo decennio del XXI secolo?

Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati nel saggio, che spazia ampiamente, analizzando il dubbio del possesso, le modalità di ascolto e l’importanza del vinile nel settore musicale. Inoltre, Iuppariello esplora il ruolo della musica stessa nella società contemporanea e nell’era dei social network.

Di vinile e altre storie – edito da Capponi – si presenta come un diario ricco di considerazioni personali, frutto della profonda passione dell’autore per questo mondo affascinante. Il testo offre una visione ampia, spesso critica, che si rivolge non solo agli appassionati di musica e di questo formato di supporto, ma anche ai neofiti e a coloro che sono curiosi di approfondire la conoscenza del mondo del vinile.

Il saggio vanta la prestigiosa prefazione di Fabio Zuffanti, che arricchisce ulteriormente l’opera. Strutturato in nove sezioni, ciascuna focalizzata su una specifica tematica, l’autore, oltre a condividere le sue considerazioni personali, include interventi e osservazioni di esperti del settore, collezionisti di vinili, musicisti e appassionati che vivono quotidianamente gli argomenti trattati.

Di vinile e altre storie è un viaggio avvincente nel mondo del vinile e della musica, che offre una prospettiva unica sul fenomeno della rinascita di questo supporto nel contesto moderno. Nicola Iuppariello, con la sua passione e la sua competenza, riesce a coinvolgere e a soddisfare sia gli appassionati più esperti che coloro che si avvicinano per la prima volta a questo affascinante universo. (La redazione)