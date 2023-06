«Michael», il personale viaggio musicale del rapper Killer Mike

1 Minuto

Noto per il suo coinvolgimento nel duo Run The Jewels, il rapper e producer statunitense Killer Mike pubblica il suo nuovo album da solista dal titolo Michael.

Nato ad Atlanta nel 1975 e cresciuto affrontando molte sfide, Killer Mike si è dedicato alla musica e alla fine ha ottenuto riconoscimenti collaborando con gli Outkast e Clifford Joseph Harris Jr aka T.I.

Tuttavia è diventato anche una figura polarizzante a causa delle sue opinioni politiche e del suo attivismo, che spesso non si allineano perfettamente con nessuna categoria particolare.

Michael è un llavoro che riflette il suo viaggio personale ed esplora le sue complicate emozioni ed esperienze, compresi i suoi sentimenti contrastanti sull’aborto e l’empatia per coloro che lottano contro la dipendenza.

L’album presenta anche momenti celebrativi e collaborazioni degne di nota. È descritto come una testimonianza del disordine della vita e l’accettazione di essere un lavoro in corso. La produzione del disco è apprezzata per la sua qualità e la ricca strumentazione. (Aaron Stack)

