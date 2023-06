Il global groove di Peyoti for President in «Vamos a Nadar»

1 Minuto

209 Parole

Il nuovo freschissimo singolo del collettivo Peyoti For President, guidato dal musicista italo-britannico Peyoti, si chiama Vamos a Nadar ed è arrivato proprio con l’inizio dell’ondata di calore in Europa.

Peyoti For President è un gruppo che propone una miscela molto speziata di world music, global groove, afro, latin, reggae e ska, non per niente è stato scelto da Manu Chao per le aperture dei suoi concerti in UK.

In Vamos a Nadar, il contesto è quello latinoamericano; la canzone infatti è stata scritta durante un viaggio di tre mesi in Messico, la terra del peyote, ed è un brano influenzato dai ritmi della cumbia, accompagnati dalle parole della chica un po’ loca Ceci Meza, nata e cresciuta a Città del Messico.

Vamos A Nadar, scritta e arrangiata da Peyoti e co-prodotta dal producer Marc Mennigmann, letteralmente recita “andiamo a nuotare”, ma è in realtà un invito a cogliere l’attimo, con l’aiuto del sole e delle onde che rendono tutto un po’ più spensierato.



Il singolo è accompagnato da un video fatto di immagini da repertorio che però ne catturano bene lo spirito. Non servono funghi allucinogeni per evocare immagini di mare, spiaggia, e vacanze esotiche, basta premere play su Vamos a Nadar. (Adaja Inira)