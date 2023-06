Italia U21, una vittoria contro la Norvegia per accedere ai quarti di finale degli Europei

3 Minuti

433 Parole

Dopo una sconfitta al debutto contro la Francia, gli Azzurrini allenati da Nicolato sono riusciti a rilanciarsi nel Gruppo D degli Europei U21, sconfiggendo la Svizzera con un risultato di 3-2.

La partita è stata un vero e proprio thriller, con l’Italia che ha dominato nel primo tempo segnando tre gol ma è stata vulnerabile nella ripresa, facendo tremare i tifosi con qualche brivido di troppo. Nonostante ciò, i tre punti conquistati sono d’oro per la squadra italiana, che ora si trova al secondo posto nella classifica a pari punti con la Svizzera.

Ora gli occhi sono puntati sulla terza e ultima sfida del girone contro la Norvegia di questa sera, mercoledì 28 giugno 2033, che si preannuncia decisiva per la qualificazione agli attesissimi quarti di finale. Per ottenere l’accesso alla fase successiva, l’Italia dovrà vincere la partita contro la Norvegia, che finora non ha ancora conquistato punti nel torneo. Ma non è tutto così semplice.

L’Italia si qualifica se…

Gli Azzurrini non hanno margine d’errore e devono anche sperare che la Svizzera non riesca a battere la Francia con un gol di vantaggio, evitando un “biscotto” che potrebbe complicare la situazione. Se la Svizzera dovesse superare i transalpini con una differenza di gol di almeno due reti, o con un punteggio superiore a 3-2 (come 4-3 o 5-4), allora la vittoria dell’Italia potrebbe non essere sufficiente per garantire il passaggio del turno.

Dove vedere Italia-Norvegia

La partita cruciale tra Italia e Norvegia si svolgerà mercoledì alla Cluj Arena, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Sarà un match imperdibile per gli appassionati di calcio, che potranno seguirlo in diretta su Rai 1 o in streaming su Raiplay. L’arbitro designato per la partita sarà Erik Lambrechts del Belgio.

Nonostante una vittoria contro la Norvegia non garantisca al 100% la qualificazione agli Azzurrini, il Ct Nicolato si è mostrato ottimista durante la conferenza stampa pre-partita, senza però sottovalutare l’avversario.

In caso di qualificazione ai quarti di finale, l’Italia U21 affronterà una tra Spagna e Ucraina, a seconda del piazzamento in classifica. La posta in palio è alta e la squadra italiana darà il massimo per conquistare il passaggio del turno.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2) – Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Miretti, Ricci, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3) – Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Mannsverk, Kitolano, Hove; Bobb, Botheim, Ceide. CT: Smerud.

ARBITRO: Erik Lambrechts (Belgio).

La partita di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, in diretta tv e streaming su Rai Uno dalle ore 20:45, sarà una vera e propria battaglia sul campo, e gli Azzurrini dovranno dimostrare la loro determinazione e talento per raggiungere l’obiettivo tanto ambito. (La redazione)