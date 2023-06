Il ritorno dell’indie rock dei Blonde Redhead

1 Minuto

124 Parole

I Blonde Redhead hanno pubblicato Melody Experiment, il secondo singolo estratto dal loro nuovo album, Sit Down for Dinner, in uscita il 29 settembre 2023 tramite Section1, a distanza di nove anni da Barragán.

Melody Experiment mette in mostra una strumentazione brillante e trascinante, ancorata da impulsi di chitarra staccato e una linea di synth sottilmente contagiosa che alla fine sfocia in un outro di due minuti vagamente minaccioso.

In netto contrasto, invece, i testi della canzone che descrivono in dettaglio un’interruzione della comunicazione nelle relazioni durature.

I Blonde Redhead sono un gruppo indie rock nato nel 1993 a New York dall’incontro dai gemelli italiani Amedeo e Simone Pace e dalla cantante giapponese Kazu Makino. (La redazione)