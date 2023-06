I Nothing But Thieves tornano con il nuovo album «Dead Club City»

1 Minuto

220 Parole

Esce oggi, venerdì 30 giugno 2023, Dead Club City, il nuovo concept album dei Nothing But Thieves, che testimonia e conferma la capacità di innovarsi e sperimentare diversi generi dell’acclamata rock band britannica.

In questo nuovo album la band descrive un club per soli membri “Dead Club City”. La tracklist e la narrazione generale dell’album sono formate da personaggi e storie che concernono questa città.

È una coscienza condivisa? Un altro pianeta? Un posto in cui non ci sono uffici? Il paradiso? O un posto diverso o lontano?

Usando il club come punto focale, è facile comprendere la metafora che si nasconde dietro la “Dead Club City”: temi come pubblicità, coesione, Internet, industria musicale, vecchiaia e politica, così come il desiderio di fuggire e di cambiare, sono evidenziati dall’alienazione, o dal privilegio, che si prova a essere parte di un club esclusivo.

Sabato 1 luglio 2023 la band sarà in Italia per un unico imperdibile concerto all’Ippodromo SNAI La Maura, sul palco degli I-Days Milano, dove affiancheranno i Black Keys e Liam Gallagher.

I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarra), Joe Langridge-Brown (chitarra), Dominic Craik (chitarra, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria). I loro live sono appassionati e pieni di energia. (La redazione)