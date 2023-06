«Perfect Saviors», il nuovo album degli Armed

1 Minuto

123 Parole

Gli Armed sono una delle più potenti rock band americane in circolazione, tra le più amate degli ultimi anni e il nuovo album Perfect Saviors non poteva che essere un evento.

Un evento che vede ospiti d’eccezione come Julien Baker, Troy Van Leeuwen dei Queens of the Stone Agem, Eric Avery dei Jane’s Addiction e l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, oltre alla presenza di musicisti affermati come Sarah Tudzin, Mark Guiliana e Justin Meldal-Johnsen.

Perfect Saviors, in uscita il 25 agosto 2023 per Sargent House, è stato prodotto da Tony Wolski degli Armed con la collaborazione di Ben Chisholm e Troy Van Leeuwen e il mix finale di sua maestà Alan Moulder. (La redazione)