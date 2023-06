Madonna ricoverata per un’infezione batterica. Tour mondiale rimandato

2 Minuti

Madonna, l’icona del panorama musicale mondiale, è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica, che ha costretto la popstar a rimandare il suo atteso tour mondiale.

La notizia del suo ricovero è stata resa nota da Guy O’Seary, il manager di Madonna, attraverso un comunicato pubblicato sulle piattaforme social. Nonostante il miglioramento delle sue condizioni di salute, Madonna rimane sotto cure mediche, e non è stato specificato se sia ancora ricoverata in ospedale o se sia stata dimessa.

Il Celebration tour di Madonna, che avrebbe dovuto iniziare a metà luglio in Canada, è stato rimandato a causa dell’imprevisto.

I biglietti per i trentacinque concerti previsti in Nord America erano già stati esauriti dal gennaio scorso, testimonianza dell’entusiasmo dei fan per il ritorno sul palco dell’artista.

Successivamente, il tour avrebbe dovuto proseguire in Europa con tappe a Londra, Parigi, Berlino e Amsterdam.

Madonna, con sette Grammy Awards e 14 album in studio all’attivo, è sempre stata un punto di riferimento nella combinazione di musica e spettacolo.

La cantante, che nel 2020 ha affrontato un intervento per una protesi all’anca a seguito di un infortunio durante il tour Madame X, si era prontamente ripresa e aveva annunciato il nuovo tour come un omaggio e una celebrazione della sua carriera musicale.

La notizia del suo ricovero ha destato preoccupazione in tutto il mondo tra i suoi numerosi fan, che ora attendono aggiornamenti sulla sua salute e la nuova data di inizio del tour.

Nonostante l’incidente, Madonna ha sempre dimostrato una grande determinazione nel superare le avversità. In passato, ha affermato di credere nella forza della volontà e di non accettare limitazioni.

La sua resilienza e la sua passione per la musica hanno sempre affascinato il pubblico, e ora i suoi fan si uniscono in un sentito augurio di pronta guarigione per la popstar.

La salute di Madonna continua a migliorare dopo il ricovero per la grave infezione batterica, ma la tournée rimane momentaneamente sospesa.

I suoi fan restano in attesa di ulteriori dettagli riguardo al recupero della cantante e alla nuova data di inizio del tour mondiale. (La redazione)