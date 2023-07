Letti d’amore, un’esperienza teatrale emozionante ad Alba Fucens

3 Minuti

483 Parole

Alba Fucens, Massa d’Albe (AQ) – Giovedì 3 agosto 2023 alle ore 21:15, lo spettacolo teatrale Letti d’amore prenderà vita nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro Romano di Alba Fucens, nell’ambito del Festiv’Alba 2023.

Quattro talentuosi attori italiani – Giuliana De Sio, Adriano Giannini, Francesco Montanari e Laura Morante – si uniranno per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile, immergendosi nel mondo di Shakespeare attraverso passioni, intrighi e tradimenti.

Letti d’amore abbraccia l’universo shakespeariano, con i quattro attori che daranno vita ad alcuni dei personaggi più iconici dell’autore inglese.

Romeo e Giulietta incarneranno l’amore tragico e sfortunato, mentre Amleto e Ofelia rappresenteranno la passione tormentata. Macbeth e Lady Macbeth prenderanno vita come gli amanti in carriera, mentre Otello e Desdemona saranno il paradigma stesso del dramma della gelosia. Titania e Oberon rappresenteranno l’amore magico e folle, mentre Antonio e Cleopatra si troveranno divisi tra amore e potere. Infine, Caterina e Petruccio incarneranno una relazione tossica.

Attraverso le scene più rappresentative di queste storie, i quattro attori straordinari dimostreranno una volta di più la grandezza e l’universalità della scrittura shakespeariana. Le parole del Bardo, intrecciate tra dialoghi e monologhi, risuoneranno sul palcoscenico, catturando emozioni, ironia e poesia mirabolante. Letti d’Amore racconterà frammenti delle nostre vite, scanditi da archetipi che risuonano nel presente.

Lo spettacolo si sviluppa come un sogno notturno, in cui gli attori cambiano ruolo e si immergono in un mondo popolato da ricordi, creature fantastiche e immagini visionarie. Accompagnati da un narratore dallo sguardo disincantato, un po’ filosofo, i quattro interpreti daranno vita a memorabili personaggi, trasportando il pubblico attraverso paure, abissi e gioie amorose.

L’Anfiteatro Romano di Alba Fucens fornirà lo scenario perfetto per questa performance teatrale magica. Tuttavia, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Teatro dei Marsi di Avezzano (AQ), assicurando che il pubblico possa comunque godere di questa straordinaria esperienza.

Letti d’amore è uno spettacolo che celebra l’eredità di Shakespeare, interrogando le sfaccettature dell’amore edell’umanità stessa. I versi del Bardo diventano un piccolo album di emozioni, affrontando tematiche universali che ognuno di noi porta dentro di sé mentre interpreta la propria sorte.

Non perdete l’opportunità di assistere a questa straordinaria rappresentazione teatrale. Giuliana De Sio, Adriano Giannini, Francesco Montanari e Laura Morante sapranno coinvolgere il pubblico con la loro interpretazione vibrante e appassionata.

Letti d’amore è uno spettacolo che non solo riporta in vita i personaggi shakespeariani più amati, ma anche mette in luce la rilevanza e l’attualità delle tematiche affrontate da Shakespeare nel suo genio letterario.

Preparatevi a essere trasportati in un viaggio di emozioni intense, in un mondo dove il potere delle parole si fonde con la potenza delle performance attoriali. Letti d’amore è un’esperienza teatrale che sicuramente rimarrà nel cuore degli spettatori, offrendo una serata magica di intrigo, passione e dramma.

Non mancate dunque! L’appuntamento con Letti d’amore è per giovedì 3 agosto 2023, alle ore 21.15, all’Anfiteatro Romano di Alba Fucens. Un’opportunità unica per immergersi nell’universo shakespeariano e celebrare insieme la grandezza di William Shakespeare. (Aaron Stack)