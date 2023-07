Sanremo 2024: le novità dell’edizione 74 del festival della canzone italiana

3 Minuti

403 Parole

Amadeus, per la quinta volta direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha annunciato oggi al Tg1 le novità che caratterizzeranno l’edizione 74 del celebre evento musicale.

L’edizione del 2024 andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, con importanti cambiamenti nel format.

Una delle principali novità riguarda l’ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate. Nella prima serata si esibiranno tutti e 26 i cantanti in gara, mentre la seconda e la terza serata ospiteranno rispettivamente 13 artisti. Ma non finisce qui: gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì avranno comunque un ruolo di rilievo, poiché si presenteranno come co-conduttori e avranno il compito di presentare le canzoni dei concorrenti.

L’abbinamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “interpreti” sarà deciso attraverso un sorteggio pubblico durante le conferenze stampa del 7 e dell’8 febbraio 2024.

La quarta serata sarà dedicata alle “cover” e vedrà l’eliminazione del limite temporale per la scelta delle canzoni. I cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno brani editi, selezionati in accordo con il Direttore Artistico e con Rai, tratti dal repertorio italiano ed internazionale e pubblicati fino al 31 dicembre 2023. Le cover potranno anche includere brani precedentemente pubblicati dagli stessi cantanti. Queste esecuzioni saranno parte integrante della competizione.

Un’altra novità significativa riguarda la giuria. Oltre alle tre giurie già presenti (televoto, giuria della Sala Stampa, tv e web), si aggiunge una giuria delle Radio, che contribuirà a determinare le classifiche della competizione. La votazione avverrà secondo l’attuale Regolamento e i voti delle giurie avranno un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: televoto 34%, giuria della Sala Stampa, tv e web 33%, giuria delle Radio 33%.

Nella Quinta Serata, chiamata anche “finalissima”, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 26 canzoni in gara, e il pubblico voterà tramite il Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle canzoni/artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata, ma il pubblico conoscerà solo i primi 5 classificati della nuova classifica generale. Dopo la riproposizione dei brani dei primi 5 classificati, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie.

La canzone/artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2024. Nonostante le modifiche apportate al format, Amadeus sottolinea che la filosofia del Festival rimane immutata: “Sanremo si Ama“. Le canzoni, la musica e gli artisti saranno ancora una volta i veri protagonisti di questo appuntamento imperdibile. (La redazione)