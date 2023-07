Fiorello annuncia la fine di Viva Rai2 a via Asiago e si scusa con i residenti

2 Minuti

Fiorello, celebre showman e conduttore televisivo italiano, ha utilizzato Instagram per scusarsi pubblicamente con i residenti di via Asiago, a Roma, annunciando contemporaneamente la fine della trasmissione Viva Rai2 in quella location.

Nel suo messaggio su Instagram, Fiorello ha sottolineato che, se non verrà trovata una nuova sede per il programma del primo mattino di Rai2, la trasmissione non si terrà affatto.

Il presentatore ha espresso le sue scuse ai residenti, ponendo l’accento sulla ricerca di una nuova location per Viva Rai2, ma ha avvertito che, in mancanza di alternative adeguate, il programma potrebbe non andare in onda fino a novembre.

La notizia ha catturato l’attenzione dei media, i quali hanno riportato diverse ipotesi riguardanti un possibile indennizzo da parte della Rai ai condomini di via Asiago, i quali lamentano disturbi legati al rumore e alla sporcizia generati dalla trasmissione. Tuttavia, Fiorello ha reagito a tali voci definendole strumentalizzazioni.

La Rai ha risposto alle speculazioni emettendo una nota ufficiale in cui smentisce categoricamente l’ipotesi di indennizzi ai residenti e respinge l’accusa di sporcare le strade. L’emittente pubblica ha chiarito che la decisione di interrompere Viva Rai2 a via Asiago è stata presa per rispondere alle preoccupazioni dei residenti e migliorare la qualità del programma.

Fiorello ha apprezzato la prontezza di reazione della Rai e ha ribadito la sua disponibilità a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Ha sottolineato che l’obiettivo principale è quello di garantire un’esperienza positiva per il pubblico e di rispettare le esigenze dei residenti.

Le polemiche riguardanti gli indennizzi hanno scatenato dibattiti sulle responsabilità della Rai e sulle norme che regolamentano la convivenza tra gli spettacoli televisivi e le comunità locali. Alcuni esperti hanno sottolineato l’importanza di un dialogo aperto tra i produttori televisivi e i residenti al fine di trovare soluzioni che tengano conto delle diverse esigenze e minimizzino eventuali disagi.

Mentre la ricerca di una nuova location per Viva Rai2 prosegue, resta da vedere come si evolveranno le trattative e se sarà possibile trovare un compromesso che consenta la ripresa del programma in un ambiente accogliente per tutti. Nel frattempo, Fiorello si impegna a tenere i suoi fan informati su eventuali sviluppi futuri attraverso i suoi canali social. (La redazione)