Disco-funk dall’Estonia con «Universal Language» dei Silky Steps

2 Minuti

326 Parole

Disco-funk dall’Estonia? E perché no? Silky Steps è una band di 5 elementi che si è fatta una solida reputazione in patria grazie a un primo album e svariati tour, e si accinge ora a sbarcare anche all’estero con il secondo disco Universal Language fuori sulla Funk Embassy Records.

Universal Language è composto da 13 tracce che viaggiano tra funk, boogie, disco, soul-pop ed elettronica. Dal primo brano Music è subito chiaro quanto siano stati influenti artisti come gli Chic, Kool & The Gang, o Prince, eppure il sound non risulta troppo referenziale e riesce ad aggiornarsi con elementi moderni.

Per lanciare l’album, invece che fare un videoclip per 1 o 2 singoli, i Silky Steps hanno deciso di produrre un solo concept video, nello stile della famosa presentazione del primo computer Macintosh da parte di Steve Jobs, dove ogni traccia del disco è annunciata come un nuovo innovativo prodotto.

Universal Language in effetti è quasi un concept album. Si potrebbe dividere in due metà, proprio come un vinile, con un ‘lato’ che dà più spazio al disco-funk e boogie suonato, un intermezzo a metà che fa da divisorio, e la seconda parte che prende il largo con brani di soulful elettronica e l’uso massiccio di synth.

Anche i temi dei brani seguono una narrativa, raccontando una storia d’amore che nasce (Treasure), si sviluppa (Falling For Your) e poi si esaurisce (Fly Goodbye).

Dalla prima all’ultima traccia, i musicisti dei Silky Steps suonano in maniera compatta e convincente, affinando le lezioni impartiti dai grandi del funk, della disco e la dance del passato.

Universal Language è un album con una grande varietà di suoni e atmosfere ma al contempo molto coeso, la colonna sonora perfetta per le più sudate piste da ballo dell’estate. (Adaja Inira)

