Il Maestro Alberto Veronesi licenziato dal Festival Pucciniano

La polemica sul debutto della Bohème al Festival Pucciniano di Torre del Lago, Lucca, non si placa.

Dopo aver ricevuto una email di licenziamento come direttore d’orchestra a partire dalle prossime repliche (il 29 luglio, 10 e 25 agosto 2023), il Maestro Alberto Veronesi ha annunciato che si presenterà lo stesso al prossimo concerto e chiederà i danni se non gli sarà permesso di dirigere.

Ricordiamo che Veronesi si era esibito con gli occhi bendati alla prima della Bohème in segno di protesta contro l’allestimento dell’opera, che secondo lui era “politico” e “ideologico”.

Perché ha diretto l’opera bendato

Il direttore d’orchestra Alberto Veronesi ha spiegato i motivi del suo gesto di presentarsi alla prima della Bohème con gli occhi bendati. Ha detto di essere in dissenso con l’ambientazione sessantottina dell’opera, che attribuisce a Puccini valori non suoi. Ha detto di aver chiesto una regia più rispettosa, ma alla fine non c’è stata condivisione sullo spettacolo.

Libertà d’espressione artistica vs decoro istituzionale

La vicenda ha suscitato un’ampia polemica nel mondo della cultura, con molti che hanno espresso solidarietà a Veronesi, tra cui il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Il licenziamento di Alberto Veronesi ha messo in luce la tensione tra la libertà di espressione e la tutela del decoro istituzionale. È un tema complesso e delicato, su cui si dovrà necessariamente aprire un dibattito.

La Bohème

L’affresco musicale che Giacomo Puccini dedica alla gioventù, alla spensieratezza, ai sogni e all’amore sarà in scena per quattro rappresentazioni. La vita bohémienne del gruppo di giovani artisti, idealisti e senza quattrini è ambientata sullo sfondo del “maggio francese” tra il Natale del ’67 e i primi mesi del ’68.

I fermenti di ribellione dei giovani francesi di quel periodo storico sono riconoscibili nella scena ideata da Christophe Ouvrard, scenografo francese formatosi all’école des Beaux Arts de Bordeaux e con al suo attivo numerosi allestimenti di successo in Francia, Germania, Austria.

La regia dello spettacolo è affidata a Christophe Gayral, che dopo un inizio di carriera come attore in spettacoli di teatro classico e contemporaneo, di marionette, teatro di strada, cabaret, danza contemporanea, coro di strada, si è dedicato alla regia firmando spettacoli d’opera in Francia e in Italia.

Chi prenderà il posto di Veronesi?

Nel frattempo Luigi Ficacci, il direttore del Festival, sembra non voler tornare indietro su suoi passi. Dunque, la domanda in questo momento è una: chi sarà prenderà il posto di Veronesi nelle prossime rappresentazioni della Bohème? (La redazione)