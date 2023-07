«Passing», il nuovo album di Francesco Sotgiu

Passing è il nuovo lavoro discografico di Francesco Sotgiu pubblicato da Mono Jazz e Right Tempo.

L’album vede la partecipazione di alcuni dei più importanti musicisti jazz italiani, tra cui Paolo Fresu, Emanuele Cisi, Riccardo Luppi, Luigi Bonafede, Paolo Birro, Salvatore Maiore e Marco Micheli.

L’album è stato registrato durante la pandemia, ma in seguito a un lungo periodo di preparativi “telefonici”. Il disco è una collezione di standard con cui sono cresciuti gli artisti coinvolti e brani originali nello stile dei classici riproposti.

Scorrono nel disco pezzi di Ellington, Mongo Santamaria e Mingus, ma anche composizioni di Sotgiu che riprendono il mood e lo stile del jazz classico.

Passing è una delle migliori produzioni jazz del 2023, legato alla tradizione del movimento ma proiettato verso il futuro. L’album è stato prodotto da Rocco Pandiani, fondatore della Right Tempo e del nuovo imprint Mono Jazz. Dunque, un disco da non perdere per gli appassionati di jazz. (La redazione)