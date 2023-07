The Gaslight Anthem, nuovo album e un singolo con Springsteen

History Books è il sesto album dei Gaslight Anthem, in uscita il 27 ottobre 2023 per Thirty Tigers, che segna dopo nove anni il ritorno della formazione formazione rock del New Jersey.

Ad anticipare il nuovo disco arriva il secondo singolo, la titletrack History Books, traccia che vede la collaborazione di Bruce Springsteen, amico di lunga data della band e uno dei più importanti artisti rock contemporanei.

History Books dei Gaslight Anthem parla del potere di lasciare andare ciò che non ci serve più. (La redazione)