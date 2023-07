Dopo otto anni di attesa dal loro ultimo lavoro in studio, i Blur pubblicano il nuovo album The Ballad of Darren. Il disco, prodotto da James Ford, contiene 10 brani registrati in primavera allo Studio 13 a Londra e nel Devon.

L’album è stato annunciato il 18 maggio 2023 con la pubblicazione del singolo The Narcissist. La copertina del disco è stata realizzata dal celebre fotografo britannico Martin Parr CBE.

Il 22 luglio 2023 i Blur saranno al Lucca Summer Festival per un unico e imperdibile show, mentre il 25 luglio 2023 si esibiranno live all’Eventim Apollo di Londra per presentare l’album in anteprima mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming via Driift.

I Blur sono una delle band più importanti del rock britannico. La formazione è nata nel 1989 e ha pubblicato nove album in studio.

Una sorta di ritorno alle origini per il gruppo londinese Blur che ha dato vita a un mix di rock, pop e psichedelia con testi profondi caratterizzati dalla voce inconfondibile di Damon Albarn.

The Ballad of Darren è un piccolo gioiello della musica rock che farà parlare di sé per molto tempo. (Aaron Stack)