«Who We Used To Be» è il nuovo album di James Blunt

James Blunt torna con un nuovo album dal titolo Who We Used To Be, in uscita il 27 ottobre 2023, anticipato dal singolo up-tempo Beside You.

Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, Beside You è un brano estivo e scanzonato.

Who We Used To Be è il primo album in studio di James Blunt dopo l’acclamato Once Upon A Mind del 2019.

Hanno collaborato a Who We Used To Be una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. (La redazione)