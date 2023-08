«Wandering Rebel», il nuovo album di Juan Wauters

Wandering Rebel è il nuovo album del cantante di Montevideo, Uruguay, Juan Wauters.

Pubblicato il 2 giugno 2023 per Captured Tracks, alla registrazione di Wandering Rebel hanno partecipato artisti americani come Frankie Cosmos e sudamericani come Y La Bamba e Zoe Gotusso.

Per gli amanti di Devendra Banhart, Mac DeMarco e del sound della Captured Tracks. (La redazione)

