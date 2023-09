Il pensiero politico del Novecento attraverso otto protagonisti

Nel libro Profili del pensiero politico del Novecento, edito da Carocci e curato con maestria dagli autori Franco Di Sciullo, Furio Ferraresi e Maria Pia Paternò, si apre una porta affascinante verso le menti brillanti che hanno plasmato il pensiero politico del secolo scorso.

Le pagine di questo godibilissimo saggio ci guidano attraverso le vite e le opere di eminenti pensatori come Max Weber, Lenin, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Michel Foucault, John Rawls e Jurgen Habermas. Ma ciò che rende questo volume davvero interessante è la sua capacità di trascendere le biografie individuali, creando un intricato mosaico di storia, letteratura, politica e filosofia.

In quest’opera, le idee di questi grandi pensatori del secolo scorso vengono esplorate sia nel contesto delle loro esperienze personali che in quello storico e concettuale in cui hanno operato. Si delinea così una narrazione avvincente che si snoda attraverso la teoria politica del Novecento.

I temi centrali affrontati nel libro sono tanto rilevanti oggi quanto lo erano all’epoca: il rapporto tra le masse e il potere, il ruolo dei partiti politici, l’ascesa del totalitarismo e la riflessione sulla pericolosa tendenza di una politica che si autoassolutizza. Ma non ci si ferma qui.

Il libro affronta anche le sfide attuali di una democrazia inclusiva, gettando luce sui dibattiti che ancora oggi ci impegnano. Mentre il mondo cerca di adattarsi a nuove dinamiche politiche e sociali, Profili del pensiero politico del Novecento ci ricorda che le radici di molte di queste sfide affondano profondamente nel secolo precedente.

Questo libro è una lettura essenziale per chiunque sia interessato alla politica, alla filosofia o alla storia del Novecento. Con una narrazione avvincente e un’analisi acuta, gli autori ci offrono una panoramica illuminante del pensiero politico del cosiddetto “secolo breve”, che continua a plasmare il nostro mondo contemporaneo. (La redazione)

Acquista il libro