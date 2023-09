Jimi Hendrix Experience, l’album dal vivo del 18 agosto 1967

Il 10 novembre 2023 esce Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967, album che racchiude le registrazioni dello storico concerto tenutosi negli Stati Uniti appena cinque giorni prima dell’uscita per il mercato americano dell’iconico album di debutto Are You Experienced.

Il concerto del 18 agosto 1967 ha rappresentato probabilmente l’ultima volta in cui la formazione di Hendrix si è esibita davanti a un pubblico che non era lì per loro; quel giorno infatti la band si esibiva in apertura dei Mamas & the Papas.

Nonostante la Jimi Hendrix Experience avesse già conquistato dei fan nel Regno Unito e nell’Europa Continentale, la stragrande maggioranza degli oltre 17.000 spettatori di Los Angeles, quel giorno all’Hollywood Bowl erano lì per vedere gli headliner The Mamas & The Papas. Ciononostante il 18 agosto 1967 gli astanti rimasero sorpresi e colpiti dall’elettrizzante spettacolo di Jimi Hendrix.

Ora per la prima volta in assoluto, la registrazione dal vivo di quello straordinario evento dal vivo della Jimi Hendrix Experience all’Hollywood Bowl viene pubblicato in tutto il mondo.

Jimi Hendrix era nato a Seattle ma si era trasferito a Londra nel settembre del 1966, gli Experience si erano quindi formati con una sezione ritmica britannica composta dal batterista Mitch Mitchell e dal bassista Noel Redding.

Hendrix firma il contratto americano nel marzo 1967. Due mesi dopo, su sollecitazione di McCartney, la Jimi Hendrix Experience fa il suo trionfante debutto negli Stati Uniti al Monterey International Pop Festival di giugno.

Tuttavia, la prosperità immediata di cui la band aveva goduto nel Regno Unito non si era replicata negli Stati Uniti. I loro primi due singoli americani sono dei flop – Hey Joe non entrò affatto nelle classifiche, Purple Haze raggiunse solo la posizione numero 65 – e l’album Are You Experienced non venne pubblicato negli Stati Uniti fino alla fine di agosto.

Nel tentativo di conquistare l’America, gli Experience tengono cinque spettacoli al Fillmore di San Francisco seguiti da un tour di apertura negli Stati Uniti per i Monkees che però durò solo nove date prima che Hendrix abbandonasse, a causa del pubblico di ragazzini che rigorosamente era interessato solo agli headliner.

John Phillips dei Mamas & The Papas, che aveva coprodotto il Monterey Pop Festival, invita l’Experience ad aprire il suo gruppo all’Hollywood Bowl il 18 agosto 1967.

La Jimi Hendrix Experience esplode grazie a brani come Purple Haze, The Wind Cries Mary e i classici, all’epoca ancora inediti, Foxey Lady e Fire, nonché le loro personali rivisitazioni di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, Killing Floor di Howlin’ Wolf, Like a Rolling Stone di Bob Dylan, Wild Thing dei Troggs e Catfish Blues di Muddy Waters.

La maggior parte del pubblico aveva acquistato i biglietti con mesi di anticipo per vedere The Mamas & The Papas e non aveva alcuna familiarità con la Jimi Hendrix Experience, sorprendentemente diversa. Brian Ray, chitarrista di lunga data di Paul McCartney e Etta James, era tra i membri del pubblico, paralizzato da ciò a cui aveva assistito. (La redazione)