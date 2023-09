Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari. Il calendario aggiornato

Finita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa sabato 9 settembre 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80.000 persone, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti Fake News, album uscito nel 2022 che ha conquistato il pubblico italiano e che ha scalato le classifiche di vendita.

Il Non perdiamoci mica di vista / Fake News Indoor Tour – Palasport vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024.



Continua dunque, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest’estate ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole.

Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla formazione italiana, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Ecco le date:

03 e 04 aprile 2024 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

08 e 09 aprile 2024 – Milano – Mediolanum Forum

16 e 17 aprile 2024 – Torino – PalaOlimpico di Torino

23 e 24 aprile 2024 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile 2024 – Bologna – Unipol Arena

29 e 30 aprile 2024 – Livorno – Modigliani Forum

02 e 03 maggio 2024 – Firenze – Mandela Forum

07 e 08 maggio 2024 – Roma – Palazzo dello Sport

20 e 21 maggio 2024 – Napoli – PalaPartenope

24 e 25 maggio 2024 – Bari – PalaFlorio

28 e 29 maggio 2024 – Messina – PalaRescifina

A oggi, sono due anni che i Pinguini Tattici Nucleari collezionano successo su successo, confermandosi una delle pop band italiane più amate della scena contemporanea. (La redazione)