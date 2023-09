The National con il nuovo sorprendente album «Laugh Track»

A distanza da pochi mesi da First Two Pages of Frankenstein, uscito il 28 aprile 2023, la formazione indie rock statunitense The National torna con un nuovo album a sorpresa dal titolo Laugh Track.

Si tratta del decimo lavoro in studio sulla lunga distanza del quintetto di stanza a Brooklyn composto da due coppie di fratelli, Bryce (chitarra) e Aaron Dessner (basso, chitarre) e Scott (basso, chitarre) e Bryan Devendorf (batteria), e il cantante Matt Berninger.

Registrato negli studi del Flora Recording & Playback, Portland, Oregon e del Soundcheck a Vancouver, Canada, Laugh Track è un disco che è stato elaborato e maturato dai National nel corso dei loro concerti.

Pubblicato il 18 settembre 2023, l’album vede la partecipazione di Justin Vernon, Phoebe Bridgers e Rosanne Cash. Probabilmente uno dei dischi più amati e più apprezzati in ambito rock dal pubblico, dalla critica e anche dalla stessa band americana. (La redazione)