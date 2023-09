Nuovo singolo dei Cookin’ On 3 Burners con Stella Angelico

Ci sono certi brani che suonano come un dolce ritorno a casa. Quella sensazione confortante e sicura del rientro dopo un lungo periodo in trasferta.

Così è ascoltare il nuovo singolo I’m Comin’ Home To You del trio australiano Cookin’ On 3 Burners assieme alla cantante resident dei loro live, Stella Angelico.

Una accattivante melodia di fiati si accosta ad un orecchiabile riff di chitarra, con l’organo Hammond di Jake Mason che fa da cuore pulsante del brano nel duplice ruolo di suonare sia la linea di basso che gli accordi.

È però la voce di Stella Angelico la protagonista dinamica e sensuale del brano. Attingendo agli annali del gospel, del soul e dell’R&B, la cantante descrive vividamente l’eccitazione di un atteso ritorno a casa.

I’m Comin’ Home To You cattura l’essenza della nostra esperienza umana: il nostro perpetuo desiderio di casa, amore e connessione. Il brano è uscito in digitale e su 7″, con al lato B la ballata soul Whole Woman.

Nel nostro mondo musicale frenetico e pieno di contenuti musicali fugaci, è un piacere trovare una canzone che sembra destinata a rimanere, come un ricordo confortante, che ti invita sempre a tornare a casa. (Adaja Inira)