Quando Miles Davis si innamorò della musica di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo, celebre cantautore italiano, ha recentemente condiviso un aneddoto che rivela come la sua musica abbia conquistato persino il leggendario trombettista jazz Miles Davis. In un post su Facebook, D’Angelo ha svelato una storia che dimostra come le sue canzoni abbiano superato confini e pregiudizi.

Negli anni, D’Angelo ha spesso dovuto lottare contro il pregiudizio e la snobberia da parte di alcune élite musicali. Tuttavia, ciò che forse non tutti sapevano è che persino grandi nomi come Miles Davis erano affascinati dalla sua musica.

L’episodio avvenne quando un tassista a Palermo stava trasportando Davis dall’aeroporto all’hotel e stava ascoltando una cassetta di Nino D’Angelo. Non appena il tassista si rese conto dell’identità del suo passeggero, abbassò il volume della radio per non disturbare. Ma Miles Davis insistette nel continuare ad ascoltare la musica di D’Angelo, mostrando un interesse sincero. Successivamente chiese il nome del cantante e si fece accompagnare in un negozio di dischi.

Il tassista, grande ammiratore di D’Angelo, lo accompagnò in un negozio della città, ma purtroppo, almeno all’epoca, i dischi di D’Angelo non erano disponibili nella Palermo più raffinata, quindi dovette accontentarsi di alcune copie contraffatte trovate nelle bancarelle della Vucciria, un quartiere popolare di Palermo.

Questo aneddoto è stato confermato da Billy Preston, famoso tastierista noto per aver suonato con i Beatles ed essere stato un grande amico di Miles Davis. Preston ha raccontato che le canzoni di Nino D’Angelo erano spesso presenti nelle feste organizzate da Davis a casa sua.

Sempre dal post del cantautore napoletano si legge che Preston ha partecipato a uno dei brani di D’Angelo, Chicco di caffè, oltre ad accompagnarlo dal vivo in alcuni dei suoi concerti.

Questa storia rivela quanto la musica di Nino D’Angelo abbia attraversato confini e pregiudizi, conquistando anche i cuori di artisti del calibro di Miles Davis e Billy Preston. Una sorta di omaggio alla universalità della musica e all’abilità di D’Angelo nel toccare le corde emotive di persone di diverse provenienze e gusti musicali. (Aaron Stack)