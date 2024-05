Man Man con il nuovo album «Carrot on Strings»

Anticipato dai singoli Iguana e Tastes Like Metal, i Man Man hanno annunciato il loro prossimo album, Carrot On Strings, in uscita il 7 giugno 2024 via Sub Pop Records.

Se nell’album precedente, Dream Hunting in the Valley of the In Between, il frontman della rock band statunitense Ryan Kattner (alias Honus Honus) era in uno stato di agitazione, in bilico tra speranza e cinismo, con il nuovo Carrot on Strings il leader dei Man Man si appresta a sfoggiare uno stato di calma e sicurezza, dimostrando maturità artistica e una nuova visione di vita.

Carrot on Strings ha tutta l’aria di essere un’esperienza musicale nuova e coinvolgente, non solo per i fan dei Man Man ma anche per gli amanti della buona musica in generale. Un album che sembra riflettere appieno tutta la forza creativa, l’energia e la determinazione di una band rinnovata nello spirito. (La redazione)