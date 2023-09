Il 21 settembre 2011 si scioglievano i R.E.M.

Con un messaggio apparso sul sito stesso della band statunitense, il 21 settembre 2011 i R.E.M. annunciavano il loro scioglimento dopo 31 anni di attività.

Abbiamo costruito qualcosa di straordinario, ma tutto ha una fine. E noi abbiamo deciso di chiudere a modo nostro. Come R.E.M. e come amici e co-cospiratori, abbiamo deciso di chiudere la nostra storia come band. Abbandoniamo le scene con un grande senso di gratitudine, di realizzazione e di stupore per tutto quello che abbiamo realizzato. A tutti quelli che si sono emozionati con la nostra musica, i nostri più profondi ringraziamenti per averla ascoltata Michael Stipe per i REM

La band di Athens, Georgia, si era formata il 5 aprile 1980 dall’incontro di Michael Stipe (voce), Peter Buck (chitarra), Mike Mills (basso) e Bill Berry (batteria) che, per motivi di salute, abbandona il gruppo nel 1998, prima della pubblicazione di Up.

I R.E.M. nella loro carriera hanno pubblicato 16 dischi in studio, che comprendono l’EP d’esordio del 1982 (Chronic Town) all’ultimo album Collapse into Now del 2011.

Tra i capolavori della band alternative rock per eccellenza, capace di spaziare dal jangle pop al college rock passando per il folk rock, ricordiamo – solo per citarne alcuni – Murmur (1983), Lifes Rich Pageant (1986), Out of Time (1991) e Automatic for the People (1992).

Una rock band contemporanea che ha sempre realizzato dischi di alto livello, anche nei momenti “meno ispirati“. (La redazione)