Elio e le Storie Tese tornano a suonare dal vivo. Le date del tour

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando a suonare dal vivo con un tour nei teatri italiani con lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riattivarlo, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione.

La tournée- spettacolo inizierà con un’anteprima il 30 settembre a Salsomaggiore Terme per poi proseguire a tamburo battente – almeno finora – per tutto il mese di ottobre, novembre e dicembre.

Le date del tour 2023 di Elio e le Storie Tese

30 settembre a Salsomaggiore Terme – Teatro Nuovo (Anteprima)

– Teatro Nuovo (Anteprima) 5 e 6 ottobre a Genova – Teatro Politeama

– Teatro Politeama 7 ottobre a Sanremo (Imperia) – Teatro Ariston

(Imperia) – Teatro Ariston 10 e 11 ottobre a Ravenna – Teatro Alighieri

– Teatro Alighieri 12 e 13 ottobre a Roma – Teatro Brancaccio

– Teatro Brancaccio 20 ottobre a Ancona – Teatro Le Muse

– Teatro Le Muse 21 ottobre a Pescara – Teatro Massimo

– Teatro Massimo 27 ottobre a Trento – Auditorium Santa Chiara

– Auditorium Santa Chiara 31 ottobre e 1 novembre a Napoli – Teatro Bellini

– Teatro Bellini 4 novembre a Cremona – Teatro Ponchielli

– Teatro Ponchielli 8 novembre a Palermo – Teatro Golden

– Teatro Golden 9 novembre a Catania – Teatro Metropolitan

– Teatro Metropolitan 10 novembre a Catanzaro – Teatro Politeama

– Teatro Politeama 12 novembre a Bari – Teatro Team

– Teatro Team 14 e 15 novembre a Bologna – Teatro Duse

– Teatro Duse 16 e 17 novembre a Milano – Teatro degli Arcimboldi

– Teatro degli Arcimboldi 19 novembre a Mantova – Pala Unical

– Pala Unical 20 novembre a Trieste – Politeama Rossetti

– Politeama Rossetti 21 novembre a Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

– Teatro Nuovo Giovanni da Udine 22 novembre a Padova – Gran Teatro Geox

– Gran Teatro Geox 25 novembre a Cascina (Pisa) – Città del Teatro

(Pisa) – Città del Teatro 28 e 29 novembre a Torino – Teatro Colosseo

– Teatro Colosseo 1 dicembre a Piacenza – Teatro Politeama

– Teatro Politeama 2 dicembre a Firenze – Tuscany Hall

– Tuscany Hall 5 dicembre a Gorizia – Teatro Verdi

– Teatro Verdi 9 dicembre a Varese – Teatro di Varese

– Teatro di Varese 15 dicembre a Brescia – Gran Teatro Morato

– Gran Teatro Morato 18 dicembre a Cagliari – Teatro Massimo

– Teatro Massimo 19 dicembre a Sassari – Teatro Comunale

– Teatro Comunale 21 dicembre a Reggio Emilia – Teatro Valli

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Di seguito è possibile consultare il calendario aggiornato automaticamente del tour di Elio e le Storie Tese. (La redazione)

Concerti in programma