I Rolling Stones si confermano icone del rock con «Hackney Diamonds»

I Rolling Stones, una delle band più influenti nella storia della musica rock, stanno dimostrando che il loro status di leggenda della storia del rock non è affatto un caso.

Con l’uscita del nuovo album in studio Hackney Diamonds, la band britannica attualmente composta da Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, continua a essere una dei gruppi più iconici del panorama rock internazionale, mantenendo la sua inconfondibile impronta sonora. E questo nonostante la scomparsa nel 2021 del batterista Charlie Watts e il ritiro del bassista Bill Wyman nel 1993.

L’uscita il 20 ottobre 2023 di Hackney Diamonds ha entusiasmato i fan di tutto il mondo, un disco capace di offrire un’ulteriore testimonianza dell’abilità dei Rolling Stones nel combinare sapientemente il rock e il blues con ritmi incalzanti, canto potente e testi che spesso affrontano temi sociopolitici, sesso e droghe.

I Rolling Stones hanno dimostrato il loro status iconico con innumerevoli riconoscimenti e premi nel corso degli anni. Sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989 e nella UK Music Hall of Fame nel 2004, mentre la rivista Rolling Stone li ha collocati nei primi posti della classifica dei più grandi artisti di tutti i tempi.

I Rolling Stones hanno dimostrato la loro influenza nella scena musicale rock mondiale e Hackney Diamonds consolida questa loro indiscutibile eredità. (La redazione)