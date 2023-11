L’appello di Riccardo Muti per la cultura italiana

Il celebre direttore d’orchestra Riccardo Muti ha lanciato un accorato appello per la tutela della cultura italiana, sottolineando le sfide e le preoccupazioni che circondano il patrimonio artistico del paese.

In una sua recente dichiarazione, Muti ha evidenziato la crisi culturale che sta attraversando l’Italia e ha espresso la sua profonda preoccupazione per la mancanza di attenzione dedicata a importanti figure storiche e alle loro dimore.

Parlando della casa del compositore Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto, Muti ha dichiarato: «Stiamo bruciando i ponti con la cultura italiana». Ha poi aggiunto che non bisogna dimenticare le case di altri importanti compositori come Paisiello e Verdi, il cui patrimonio culturale rischia di essere trascurato.

Muti ha espresso il suo disappunto per l’attenzione eccessiva riservata dai media ai “rapper” e ai Måneskin, mentre altri aspetti della cultura italiana meriterebbero una maggiore visibilità. Questa tendenza, secondo il maestro, sta contribuendo a un deterioramento ulteriore del panorama culturale del paese. Ha commentato: «E i media ci parlano dei rapper, dei Maneskin o Maneskot».

Per il direttore d’orchestra la cultura italiana sta attraversando un periodo di drammatico declino. E per questo motivo Muti ha dedicato parole di gratitudine a Miuccia Prada e al marito Maurizio Bertelli per il loro sostegno al suo progetto, affermando che sono tra i pochi sostenitori del mondo della cultura in Italia.

Riccardo Muti è noto per la sua lunga e illustre carriera musicale che lo ha visto dirigere orchestre di prestigio del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e La Scala, mentre attualmente è a capo della Chicago Philharmonic Orchestra.

La sua preoccupazione per il futuro della cultura italiana rappresenta un appello urgente per riconoscere il valore e la bellezza del patrimonio artistico del paese e per impegnarsi nella sua salvaguardia. (La redazione)