L’album d’esordio di Master Peace

Dopo l’EP Peace of Mind del 2023, How To Make a Master Peace è l’album d’esordio per PMR di Master Peace, in uscita il primo marzo 2024, anticipato dai singoli Loo Song e I Might Be Fake (feat. Georgia) e Get Naughty!

How To Make a Master Peace è stato prodotto da Julian Bunetta e Matt Zara, ispirato in parte dalle nottate e feste senza fine della sua adolescenza. (La redazione)