L’indie rap rock di Master Peace. «Peace of Mind» è il nuovo EP

Ambizioso sia nella portata che nel suono, il nuovo materiale di Master Peace riflette l’obiettivo del fare musica che possa resistere alla prova del tempo, libera dalla macchina pubblicitaria dell’industria musicale e dalle mode.

Citando artisti iconici come Bloc Party e Arctic Monkeys come centrali per il suo sviluppo musicale, aspira a emulare l’impatto dei suoi eroi e, con il nuovo impressionante EP dal titolo Peace of Mind, Master Peace è pronto a compiere un brillante passo verso un radioso futuro.

Peace of Mind, in uscita il 24 febbraio 2023, è il primo lavoro di Master Peace per PMR Records, label di culto della scena indipendente britannica che in passato ha scoperto e reso delle star artisti del calibro di Disclosure e Jessie Ware.

Dopo Country Life arriva Veronica, un nuovo singolo estratto da Peace of Mind. Un inno rap sorretto da una base tipicamente indie rock che farà la felicità dei fan degli Streets di Mike Skinner e dei primi Arctic Monkeys. Il brano parla dei sentimenti dei giovani innamoramenti e delle eccitanti situazioni a cui portano. (La redazione)

