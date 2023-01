Miley Cyrus con il nuovo singolo «Flowers»

Esce oggi, venerdì 13 gennaio 2023, il nuovo singolo di Miley Cyrus, una delle artiste più influenti della scena pop mondiale.

Si intitola Flowers ed è un inno all’amor proprio e al coraggio che arriva dritto alle orecchie di chi l’ascolta.

Il brano, che anticipa il nuovo album Endless Summer Vacation, è accompagnato da un video ideato dalla stessa Miley e diretto da Jacob Bixenman insieme a Stephen Galloway. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.