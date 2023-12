Chi vincerà Sanremo? Le quote dei bookmakers sulla kermesse italiana

Sanremo, un trionfo musicale che incanta l’Italia ogni anno, è uno dei momenti più attesi nel panorama della musica italiana. Oltre alla risonanza artistica, l’evento offre anche una piattaforma per le scommesse, con gli appassionati che tentano di prevedere il vincitore della kermesse canora.

La 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana si avvicina, suscitando grandi aspettative e dibattiti sul possibile vincitore. Analizziamo quindi i favoriti, il clima attuale e i potenziali contendenti per la vittoria.

I partecipanti: tra vecchia e nuova generazione

Amadeus ha già annunciato tutti i partecipanti per la prossima edizione di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio. Ecco alcuni nomi da tenere in considerazione:

Mahmood: Innovativo e magnetico, vincitore di Sanremo 2019 e 2022 (qui insieme a Blanco con “Brividi”), mescola suoni moderni con testi intensi.

Alessandra Amoroso: Voce potente e emozionale, vincitrice di Amici, domina il palco con passione.

Annalisa: Carismatica e poliedrica, la sua musica racconta storie profonde con melodie coinvolgenti.

Diodato: Con voce calda e testi suggestivi, ha conquistato il Festival nel 2020 con “Fai rumore”.

Il Volo: Trio tenorile dal talento straordinario, mescola pop e lirica in performance memorabili.

Negramaro: Energia rock e testi suggestivi, una delle band più amate e influenti in Italia.

Angelina Mango: Arriva dalla recente vittoria di Amici, ed è pronta a portare il suo talento sul palco dell’Ariston. Il nome pesa, ma lei può reggere la pressione con un sound travolgente e al passo coi tempi.

Dargen D’Amico: Rapper e autore versatile, trasmette emozioni attraverso le sue rime originali.

Fiorella Mannoia: Icona della musica italiana, voce potente e interpretazioni profonde e toccanti.

Geolier: Rapper già affermato nella scena italiana, testi intensi raccontano storie di vita, esperienze autentiche e struggenti.

Ricchi e Poveri: Storico trio pop, melodie contagiose e un repertorio che ha segnato generazioni.

Il Tre: Rapper dalla verve graffiante, testi incisivi e ritmi coinvolgenti, promette esibizioni vibranti.

Mr Rain: Poliedrico e introspettivo, coniuga rap e melodie, esplora emozioni profonde con versatilità.

Emma: Voce potente e carismatica, regina del pop italiano, emoziona con la sua presenza scenica.

Ghali: Carismatico rapper, fonde sonorità diverse, testimone di uno stile unico e coinvolgente.

Le quote dei bookmakers: chi vincerà?

L’atmosfera intorno al Festival di Sanremo è sempre carica di emozioni, anticipazioni e sogni. Le scommesse sul vincitore di Sanremo non sono soltanto un modo per coinvolgere gli spettatori, ma rappresentano anche un’opportunità per gli appassionati di musica di esprimere le proprie opinioni e favoritismi. Quest’anno, la scena è particolarmente interessante data la presenza di artisti emergenti accanto a nomi consolidati nel panorama musicale italiano.

Sono molti i bookmakers che, oltre alle ‘semplici’ scommesse sportive, presentano anche le scommesse sul mondo dello spettacolo. Dai Golden Globe ai Grammy Awards , sono diverse le quote presenti su premi e competizioni, così come per Sanremo, la grande manifestazione della musica italiana.

In questa pagina puoi trovare le quote attuali sul possibile vincitore, con Alessandra Amoroso, Geolier e Annalisa come ‘podio virtuale’. Per il rapper napoletano è la prima apparizione a Sanremo, che ormai ha aperto le porte definitivamente al rap moderno dopo il secondo posto di Lazza nello scorso anno. Molto quotati anche i Negramaro, tanto amati dal pubblico italiano. Anche il ritorno de ‘Il Volo’ sembra essere gradito ai book, mentre nomi come La Sad, Ricchi e Poveri e Fred De Palma partono molto indietro rispetto agli altri concorrenti.

Il Festival di Sanremo è un grande insieme di talento, emozioni e competizione. Le scommesse sul vincitore aggiungono un elemento intrigante e coinvolgente all’evento, permettendo agli spettatori di partecipare attivamente al magico mondo della musica italiana. Con una gamma così diversificata di artisti, le ipotesi e le preferenze sono molte, creando un clima di attesa e anticipazione fino alla proclamazione del vincitore.

La competizione è aperta, e la scelta del vincitore sarà un viaggio emozionante tra note, performance e passione, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile. (Aaron Stack)