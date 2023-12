Dopo 40 anni esce il videoclip «Vita Spericolata» di Vasco Rossi

In occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell’album Bollicine di Vasco Rossi, esce per la prima volta il video dello storico brano Vita Spericolata.

Canzone simbolo del rocker di Zocca

Si tratta di uno dei brani simbolo del disco e dell’intera carriera di Vasco Rossi, canzone con il rocker di Zocca tornò sul palco del Festival diSanremo nel febbraio 1983, sconvolgendo il perbenismo borghese di quegli anni, che mai ebbe un videoclip prima d’ora.

Gli autori del videoclip

Il soggetto del video è stato scritto da Bertusi con Veronica Raimo, la sceneggiatura invece è di Valentina Gazzoni e Tommaso Arosio. L’animazione è frutto del lavoro congiunto di un team internazionale di artisti tra Modena (Delumen), Milano (Matteo Manzini) e il Canada.

Il videoclip inoltre vede la commistione di diverse tecniche, dal 2D al 3D, alla scansione a 360° del viso e del corpo di Vasco per trasformarlo in cartoon, così come avviene per le grandi star di Hollywood!

Manifesto di ribellione

Vita Spericolata di Vasco Rossi è una rivendicazione esistenziale e vero e proprio manifesto della nascente ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile. (La redazione)