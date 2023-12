Sanremo Giovani 2023, vincono Clara, Santi Francesi e Bnkr44

Martedì sera 19 dicembre 2023 in diretta su Rai Uno, si sono esibiti dal vivo i 12 artisti finalisti di Sanremo Giovani. Dei dodici partecipanti soltanto 3 si sono qualificati alla 74esima edizione del Festival della Canzone che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

Secondo la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis, i primi tre classificati sono stati stati Clara, Santi Francesi e Bnkr44.

Vincitrice assoluta di Sanremo Giovani 2023 è Clara con il brano Boulevard.

Clara con “Boulevard”

Bkr44 con “Effetti speciali”

Santi Francesi con “Occhi tristi”

I tre vincitori si aggiungeranno alla lista dei27 big annunciati già qualche settimana dallo stesso deus ex machina della celebre kermesse canora, per un totale di 30 artisti in gara.

Di seguito è possibile riascoltare le nove canzoni escluse dalla commissione musicale. (La redazione)

Dipinto con “Criminali”

Fellow con “Alieno”

Nausica con “Favole”

Omini con “Mare Forza 9oi”

Grenbaud con “Mama”

Jacopo Sol con “Cose che non sai”

Lor3n con “Fiore D’inverno”

Tancredi con “Perle”

Vale LP con “Stronza”