I big di Sanremo 2023

Nel corso del TG1 delle 13.30 di oggi, 4 dicembre 2022, sono stati annunciati da Amadeus i big che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana.

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo.

Ai 22 partecipanti si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani che si terrà in diretta su Rai 1, dal Teatro del Casinò, il 16 dicembre 2022.

Il Festival di Sanremo, diretto e condotto da Amadeus, si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio 2023. (La redazione)

