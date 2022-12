Sanremo 2023, gli artisti in gara passano da 25 a 28

1 Minuto

72 Parole

Nel corso del TG1 delle 13.30 di oggi, 4 dicembre 2022, Amadeus ha annunciato i 22 big che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana.

Ai 22 big si aggiungeranno, dopo una modifica al regolamento dell’ultimo minuto, non più 3 finalisti provenienti da Sanremo Giovani bensì 6, per un totale di 28 artisti partecipanti e non 25 come previsto precedentemente.

Per conoscere i sei giovani di Sanremo che potranno unirsi ai ventidue campioni bisogna attendere il 16 dicembre 2022. (La redazione)