Le nuove visioni sonore dei New Visionaries con «Roadmaps»

È un disco sexy, un po’ psichedelico e molto cinematico. Il titolo è Roadmaps ed è il debutto dei New Visionaries, duo composto dall’australiano di stanza a Londra Joel Sarakula (tastiere, basso e chitarra) e dal musicista olandese Phil Martin (batteria, percussioni, synth, basso e chitarra).

Roadmaps è album di 10 tracce, perlopiù strumentali, fatta eccezione per il primo singolo estratto dal disco, Summer Rain, una traccia più downtempo rispetto alle altre, che vede la partecipazione della cantante inglese Hannah Wiliiams alla voce (la frontwoman di Hannah Williams & The Tastemakers, campionati da Jay-Z).

La prima traccia del disco però è Giallo Days, una strumentale uptempo e molto funky, perfetta per un film sul crimine e sicuramente influenzata dal repertorio di sonorizzazioni cinematografiche di etichette degli anni ’60 e ’70 come la rinomata KPM o la italica CAM.

Segue The Sunshine, altro singolo estratto dall’album, e forse il brano più riuscito del disco, un morbido midtempo pieno di soul e trainato dalle morbide note di un pianoforte elettrico e dagli accenti di un vibrafono che rimanda allo stile di Roy Ayers.

Le colonne sonore rimangono l’ispirazione principale anche nelle tracce seguenti, da Scandinavian Railways che usa un sintetizzatore con una timbrica assimilabile al clavicembalo, alla funky Firecracker col suo breakbeat croccante in contrasto con la leggerezza del flauto.

Desert Disco Nights è un altro punto alto, con le sue sonorità esotiche di “desert blues” misto disco, e un riff di chitarra a due battute come base, mentre il titolo di Brasiliance rivela immediatamente l’influenza carioca che impregna il ritmo soul-jazz.

Interstellar Bachelor Pad e Shore Leave abbassano i bpm e forniscono un tappeto musicale vellutato e più contemplativo, perfetto per le scene più romantiche, e in chiusura Spiritual World fa uso di suoni orchestrali come archi e flauto

Roadmaps è un album piuttosto unico, anche se totalmente derivato e ispirato da altri stili e generi, ma elevato grazie ad una musicalità di alto livello. Un debutto sì, ma non di debuttanti, i New Visionaries qui propongono nuove visioni di un suono consolidato. (Adaja Inira)