Gegè Telesforo con Big Mama Legacy, un album che omaggia il blues e lo storico live club romano

Il primo marzo uscirà Big Mama Legacy, il quindicesimo album in studio di Gegè Telesforo, raffinato vocalist, polistrumentista, produttore discografico e instancabile ambasciatore della musica.

Il disco, pubblicato dalla celebre etichetta indipendente statunitense Ropeadope, sarà un tributo al blues in chiave contemporanea, una fusione coinvolgente di sonorità vintage e innovazioni moderne.

Un viaggio musicale tra passato e presente

Big Mama Legacy rappresenta un ritorno alle origini per Telesforo, che ha sempre nutrito una profonda passione per la musica afroamericana. L’album è anche un omaggio al Big Mama, storico live club romano che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la scena jazz italiana e internazionale, purtroppo chiuso a causa della pandemia.

Gli ospiti di Big Mama Legacy

Ad arricchire il disco la partecipazione di alcuni fra i migliori talenti del panorama jazz italiano, come Christian Mascetta, Michele Santoleri, Vittorio Solimene, Giovanni Cutello, Matteo Cutello, Pietro Pancella, Pasquale Strizzi, impreziositi da guest d’eccezione del calibro di Luca Bulgarelli, Danilo Rea e Domenico Sanna.

Gegè Telesforo: oltre la musica

Oltre a essere un musicista di fama internazionale, Telesforo è anche un apprezzato giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo e ambasciatore UNICEF. Da oltre 40 anni, attraverso dischi, spettacoli, concerti e trasmissioni, racconta tutte le sfumature del jazz con una dedizione contagiosa. Il suo programma Appresso Alla Musica“, scritto con Renzo Arbore e in onda su Rai 2, è un esempio di come la musica possa essere un veicolo di cultura e di emozioni.

Un tour per celebrare la musica

Per presentare il nuovo album, Telesforo parte il 16 febbraio 2024 da San Marino con un tour che toccherà diverse città italiane. Un’occasione imperdibile per immergersi nella musica di un artista unico, capace di trasmettere passione e talento con una semplicità e un’empatia disarmanti.

Calendario Concerti

16.02 | San Marino – Teatro Titano

17.02 | Pescara – Auditorium Flaiano

18.02 | Barletta – Teatro Curci

23.02 | Crema – Teatro San Domenico

24.02 | Mareno di Piave (Tv) – Corner Live Club

25.02 | Milano – BlueNote Jazz Club

29.02 | Latina – Auditorium Palumbo

01.03 | Roma – Auditorium Parco della Musica

02.03 | Roma – Auditorium Parco della Musica

12.04 | Cava de’ Tirreni (SA) – il MoroJazz Club

13.04 | Gioia del Colle (BA) – Teatro Rossini

Il quindicesimo album della carriera

Big Mama Legacy è un album che promette di essere un vero e proprio gioiello musicale, un omaggio alle radici del blues e alla memoria di un luogo simbolo della cultura jazz.

Non ci resta quindi che attendere il 1° marzo 2024 per immergersi nelle note di questo nuovo capolavoro di Gegè Telesforo. (La redazione)