Mahmood supera Angelina Mango e conquista la vetta delle radio

A una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo 2024, la classifica EarOne airplay radio ribalta il verdetto della kermesse canora. Mahmood con la sua Tuta Gold conquista la prima posizione, scalzando Angelina Mango e la sua La Noia, vincitrice del Festival, che si posiziona al secondo posto.

La sorpresa in classifica della settimana

Il brano di Mahmood, che era già piaciuto al pubblico durante la kermesse musicale, ha guadagnato ben 44 posizioni in una sola settimana, dimostrando un grande apprezzamento da parte delle radio. Angelina Mango, seppur seconda, può comunque vantare un ottimo risultato, con un balzo di 38 posizioni. Completa il podio Annalisa con Sinceramente, terza a +35.

Altri brani sanremesi in top 10

La classifica EarOne conferma il successo di diversi brani in gara a Sanremo. Tra i primi dieci troviamo infatti Un ragazzo una ragazza dei The Kolors (quarto posto), I p’ me, tu p’ te di Geolier (quinto posto), Casa mia di Ghali (settimo posto) e Tu no di Irama (decimo posto).

Un confronto con l’anno scorso

Rispetto al 2023, dove Marco Mengoni dominava sia la classifica radiofonica che il Festival con Due vite, quest’anno la situazione è più variegata. La vittoria di Angelina Mango a Sanremo non si è tradotta in un primato radiofonico, ma diversi artisti stanno ottenendo un buon successo.

Nuove entrate e conferme

Tra le nuove entrate nella top 50 troviamo Capolavoro de Il Volo, Spettacolare di Maninni e Diamanti grezzi di Clara, tutti brani sanremesi. Confermano le loro posizioni nelle prime tre posizioni delle rispettive classifiche I Believe In Love Again di Peggy Gou e Lenny Kravitz (dance), I p’ me, tu p’ te di Geolier (urban) e Avalanche dei Thirty Seconds To Mars (rock).

Sanremo domina anche la classifica EarOne airplay tv

Conquistano i primi tre posti Tuta Gold di Mahmood, Sinceramente di Annalisa e Casa mia di Ghali, a dimostrazione del grande impatto che il Festival ha avuto sul pubblico italiano.

La classifica della settimana #7 (dal 09.02.2024 al 15.02.2024)

La classifica EarOne airplay radio post-Sanremo 2024 è ricca di sorprese e conferma il successo di diversi brani della kermesse musicale. Mahmood si conferma un artista di grande talento e il suo brano Tuta Gold è la canzone più trasmessa dalle radio italiane. La sfida per la conquista del pubblico è però ancora aperta e le prossime settimane saranno decisive per decretare il vero vincitore di questa edizione del Festival. (La redazione)