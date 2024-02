I Metz con il nuovo album «Up On Gravity Hill»

Il 12 aprile 2024 esce per Sub Pop Records il nuovo album dei Metz dal titolo Up On Gravity Hill. Si tratta di un lavoro discografico curato da Seth Manchester (Mdou Moctar, Lingua Ignota, Battles, The Body) e con la partecipazione di Amber Webber dei Black Mountain e del compositore/arrangiatore di archi Owen Pallett.

Up On Gravity Hill è una raccolta di canzoni profonde, dettagliate e irriducibilmente personali che si fondono insieme per formare, probabilmente, il disco più potente e bello dei Metz. (La redazione)

