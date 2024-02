I Lemon Twigs con il nuovo album A Dream Is All We KnowI

La band indie rock Lemon Twigs, attiva dal 2014, è pronta a regalare ai fan un’esperienza sonora unica con il loro prossimo album autoprodotto dal titolo A Dream Is All We Know.

Dopo tre album incisi per la leggendaria label inglese 4AD, i fratelli Brian e Michael D’Addario hanno deciso di intraprendere una nuova avventura con Captured Tracks, l’etichetta di culto di New York City che ha scoperto talenti come Mac DeMarco, DIIV e Wild Nothing.

Il nuovo lavoro dei Lemon Twigs è il frutto del duro lavoro dei fratelli D’Addario, che hanno optato per la produzione autonoma utilizzando esclusivamente apparecchiature analogiche degli anni ’60 e ’70. Questo approccio conferisce all’album un suono unico e autentico, fortemente influenzato dal periodo che ha segnato la nascita di molte icone musicali.

Il singolo, They Don’t Know How To Fall In Place, offre un assaggio affascinante di ciò che il pubblico può aspettarsi. Il brano evoca un luogo immaginario denominato dal gruppo “Mersey Beach”, un affascinante ibrido tra la Liverpool beat degli anni ’60 e l’atmosfera iconica di Laurel Canyon a Los Angeles degli anni ’70. Questo connubio di influenze crea un’esperienza sonora che abbraccia il passato pur mantenendo una freschezza e originalità contemporanea.

Il debutto dei Lemon Twigs con Do Hollywood nel 2016 li ha rapidamente catapultati tra le realtà più ammirate della scena indipendente americana. Il supporto di artisti affermati come Elton John, Questlove e Jack Antonoff ha ulteriormente confermato il loro talento e la loro capacità di lasciare un’impronta duratura nella scena musicale.

Il nuovo album, previsto per il 3 maggio 2023, promette di catturare l’attenzione degli appassionati di musica con la sua combinazione unica di nostalgia e innovazione. I Lemon Twigs continuano a dimostrare la loro versatilità e creatività, consolidando la loro posizione come una delle band più intriganti e influenti della scena musicale contemporanea. (La redazione)