Nino Bruno e le 8 Tracce con «Viva Caporetto!»

Viva Caporetto segue il primo singolo Mamma mia che brutte facce, entrambi inclusi nell’imminente album UTOPIA-IA-O, il quarto della cult band napoletana Nino Bruno e le 8 Tracce, che verrà pubblicato ad aprile 2024.

Il brano è un glam-rock pacifista, da ballare e cantare in coro, sapendo che a poco serve. Trombette carnevalesche a ritmo marziale e assurdità hard rock accompagnano il ritorno a casa di uno scalcagnato reggimento dopo la grande sconfitta nazionale.

Le prostitute hanno preso il posto dei generali e guidano il convoglio, i soldati sono finalmente liberi di danzare con i prigionieri. La sconfitta è occasione di festa ma soprattutto di avventura.

Gran parte di questi elementi, hard rock escluso, erano presenti anche nell’omonimo scritto di Curzio Malaparte – appunto Viva Caporetto! del 1921 – il cui titolo fu censurato dal nuovo regime perché fiaccava l’animo del popolo in quanto “antinazionalista e disfattista”.

La band riprende questo titolo con la speranza che invece ci rafforzi spiritualmente. Dopotutto la vittoria non premia i migliori ma solo quelli meglio equipaggiati, o al massimo i più spietati, ma è una classifica poco interessante. Nessuno più gioisca per la morte di un nemico!

Dopo gli album Cane telepate (2009), Sei corvi contro il sole (2011), Cuore deserto (2015), l’ep EHI DEI (2018) e soprattutto la scrittura di Every Single Moment In My Life Is A Weary Wait, brano portante della colonna sonora del film “This Must Be the Place” di Paolo Sorrentino.

Nino Bruno e le 8 Tracce sono Giulio Fazio (tastiere), Nino Bruno (chitarre e voce), Peppe Sabbatino (batteria), Massimiliano Sacchi (fiati), Zaira Zigante (voce), torna con un “surreale” nuovo capitolo musicale affiancato dalla produzione artistica di Marco Messina (99 Posse) che ha curato il missaggio e ha collaborato alla produzione artistica. (La redazione)