Avincola omaggia Enzo Carella con un progetto live

Il cantautore romano Simone Avincola, più semplicemente Avincola, torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto live dedicato al grande e mai dimenticato artista italiano Enzo Carella.

Con all’attivo quattro album, l’ultimo intitolato Barrì del 2023, una partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come nuova proposta e diverse collaborazioni con personaggi del calibro di Freak Antoni e Riccardo Sinigallia, solo per citarne alcuni, il musicista e cantautore della Garbatella dà vita a questo nuovo progetto dal vivo che ha per titolo Avincola canta Carella.

Chi era Enzo Carella

Enzo Carella è stato uno degli artisti più eclettici del panorama italiano.

Nel 1979 arrivò secondo al Festival di Sanremo con Barbara. Amato da Lucio Battisti, porta il funky-blues nel cantautorato italiano e ne è ufficialmente il precursore.

È anche il primo a sperimentare un sound progressive nella forma-canzone cantautorale, circondato da grandi musicisti come i Goblin che suonano nei suoi primi album.

Le parole di tutte le sue canzoni sono state scritte dal poeta Pasquale Panella. È tutt’oggi fonte di ispirazione per molti cantautori della nuova scena, tra gli altri: Colapesce, Calcutta e Dente.

Il tour di Avincola

Avincola porterà in giro per l’Italia questo suo interessante progetto a partire dal primo marzo 2024 all’Asino che vola di Roma con la partecipazione straordinaria dell’attore comico Maccio Capatonda e del tastietista Maurizio Guarini dei Goblin. (La redazione)