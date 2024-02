L’ex calciatore inglese Gavin Holligan pubblica il singolo While You Have Me

Dal pallone al microfono in un dribbling tattico. Questa è la parabola di Gavin Holligan, cantautore inglese precedentemente noto per essere stato calciatore del West Ham, ora sceso in campo come soul man, con l’uscita del nuovo singolo e video While You Have Me.

Scritto durante il covid, While You Have Me è una ballata soul senza tempo, con una ricca strumentazione che si ispira al jazz e liriche che evidenziano il fragile stato mentale di Gavin durante il periodo di isolamento.

A distanza di sicurezza di 3 anni dall’emergenza sanitaria che ha investito tutto il globo, While You Have Me viene finalmente pubblicato, e serve da apripista per quello che sarà il primo album di Holligan, The New New Normal, previsto per Marzo.

Nato e cresciuto a Londra sud, Gavin Holligan produce musica che mischia soul, jazz e folk, catturando il pubblico col suo caldo baritono, che ricorda a volte la cremosa voce di Gregory Porter. In altre parole, si tratta di un musicista di serie A. (Adaja Inira)