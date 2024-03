Il tour del cantautore romano Eugenio Saletti, alias Sale

Il cantautore romano Sale (all’anagrafe Eugenio Saletti) ha vinto il bando LazioSound Touring grazie al quale effettuerà un tour in Italia con la sua band per presentare i suoi lavori discografici e, in anteprima, il nuovo disco ancora in lavorazione.

Il tour di Sale

1° giugno 2024 – Corigliano d’Otranto (Le) – Art&Lab Lu Mbroia – Rassegna Racconti d’autore

14 giugno 2024 – Roma – Teatro Villa Pamphilj – Rassegna canzone d’autore

7 luglio 2024 – Rieti – Piazza San Rufo – Festival della filosofia

8 luglio 2024 – Vergato (Bo) – Festival Crinali Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese

21 luglio 2024 – Restone, Figline e Incisa Valdarno (FI) – Circolo ARCI – Festival Orientoccidente

22 luglio 2024 – Calcinaia (Pi) – Museo Coccapani – Festival Sete Sóis Sete Luas

23 luglio 2024 – Pontedera (Pi) – Centrum Sete Sóis – Festival Sete Sóis Sete Luas

23 agosto 2024 – Atri (Te) – Festival Periferie sonore

Le altre date dei concerti

Sale e la band suoneranno – al di fuori del progetto LazioSound – anche in Molise e in Sicilia: il 28 aprile 2024 a Isernia (Rassegna Canzone d’autore), il 4 ottobre a Monreale e il 5 ottobre 2024 al Parco delle Madonie (Palermo – Alturestival).

Il concerto attinge al repertorio dei suoi primi due dischi L’innocenza dentro me (finalista alle Targhe Tenco) e Un eterno inutile presente (vincitore di LazioSound), ma avranno una parte rilevante anche i brani del suo prossimo progetto musicale Vittoria. Canzoni contro la guerra, un percorso che parte da brani originali composti ispirandosi ai racconti di Pier Paolo Pasolini, Sami Modiano, Beppe Fenoglio e altri autori, uniti alla reinterpretazione di canzoni simbolo che vanno da Dylan a Tenco, da Calvino/Liberovici a De André e De Gregori, riletti con uno stile e un suono personale.

Un progetto che nasce per non dimenticare, di fronte agli orrori delle centinaia di guerre che sconvolgono il mondo, che solamente attraverso il dialogo, il confronto, il rispetto e la cultura si costruisce la pace e un futuro migliore. Musica come speranza, musica come passione.

Ad accompagnare Sale sul palco ci saranno Umberto Scaramozza (chitarra e voce) e la coppia ritmica formata da Davide Nocera (basso) e Alessandro Stella (batteria e percussioni). (La redazione)