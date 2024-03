Alessandro Cavalli ci introduce alla sociologia

Alessandro Cavalli, già professore ordinario di Sociologia all’Università di Pavia, ha pubblicato per il Mulino diverse opere, tra cui Corso di Sociologia (2012), Sociologia. I concetti di base (2013) e Elementi di sociologia (2013), oltre a La società europea (2015), scritto in collaborazione con A. Martinelli.

Con questo volume dal titolo Incontro con la sociologia, uscito nel 2016 sempre per il Mulino, l’autore riassume attraverso un testo denso e illuminante, quantunque breve, questa disciplina di cui molti possiedono un “sapere ingenuo”.

L’essere umano acquisisce competenze sociali vivendo con altri individui. E proprio partendo da questo presupposto che Cavalli ci introduce alla sociologia, analizzandone gli aspetti principali e più profondi, a iniziare dall’oggetto di studio e le sue origini, per poi prendere in esame temi classici quali ordine, mutamento, conflitto e integrazione sociale.

Per fare tutto ciò Cavalli mette in risalto il pensiero di padri fondatori della sociologia come Comte, Durkheim, Weber, Marx e Pareto, fino a illustrare le tendenze teoriche contemporanee. (La redazione)

Acquista il libro