Il tour e il nuovo album «Funeral for Justice» di Mdou Moctar

Il chitarrista e cantautore tuareg Mdou Moctar, che dal 2008 dà nuova linfa alla musica sahariana contemporanea, arriva in Italia con la band che porta il suo nome per una data unica giovedì 22 agosto 2024 al Circolo Magnolia di Milano.

Funeral for Justice è il nuovo album dei Mdou Moctar, in uscita il prossimo 3 maggio 2024. Registrato al termine di due anni passati in tour dopo la pubblicazione di Afrique Victime, coglie il quartetto nigerino in uno stato di grazia. La musica è ancora più chiassosa, veloce e selvaggia.

Gli assoli di chitarra sono arroventati dai feedback e i testi sono appassionatamente politici. Niente viene trattenuto o addolcito. I brani dell’album parlano con durezza della difficile situazione del Niger e del popolo Tuareg. (La redazione)

